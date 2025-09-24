КотировкиРазделы
Валюты / GTLS-PB
GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1

71.07 USD 0.09 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GTLS-PB за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.04, а максимальная — 71.19.

Дневной диапазон
71.04 71.19
Годовой диапазон
53.59 71.64
Предыдущее закрытие
71.16
Open
71.19
Bid
71.07
Ask
71.37
Low
71.04
High
71.19
Объем
8
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
12.81%
Годовое изменение
12.81%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%