Валюты / GTLS-PB
GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1
71.07 USD 0.09 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTLS-PB за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.04, а максимальная — 71.19.
Следите за динамикой Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.04 71.19
Годовой диапазон
53.59 71.64
- Предыдущее закрытие
- 71.16
- Open
- 71.19
- Bid
- 71.07
- Ask
- 71.37
- Low
- 71.04
- High
- 71.19
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 12.81%
- Годовое изменение
- 12.81%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%