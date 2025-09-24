CotationsSections
GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1

71.07 USD 0.09 (0.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GTLS-PB a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.04 et à un maximum de 71.19.

Suivez la dynamique Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
71.04 71.19
Range Annuel
53.59 71.64
Clôture Précédente
71.16
Ouverture
71.19
Bid
71.07
Ask
71.37
Plus Bas
71.04
Plus Haut
71.19
Volume
8
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
0.48%
Changement à 6 Mois
12.81%
Changement Annuel
12.81%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%