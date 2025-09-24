KurseKategorien
Währungen / GTLS-PB
Zurück zum Aktien

GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1

71.07 USD 0.09 (0.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GTLS-PB hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.04 bis zu einem Hoch von 71.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
71.04 71.19
Jahresspanne
53.59 71.64
Vorheriger Schlusskurs
71.16
Eröffnung
71.19
Bid
71.07
Ask
71.37
Tief
71.04
Hoch
71.19
Volumen
8
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
12.81%
Jahresänderung
12.81%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%