Währungen / GTLS-PB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1
71.07 USD 0.09 (0.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTLS-PB hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.04 bis zu einem Hoch von 71.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
71.04 71.19
Jahresspanne
53.59 71.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.16
- Eröffnung
- 71.19
- Bid
- 71.07
- Ask
- 71.37
- Tief
- 71.04
- Hoch
- 71.19
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 12.81%
- Jahresänderung
- 12.81%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%