GTLS-PB: Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1

71.07 USD 0.09 (0.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GTLS-PBの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり71.04の安値と71.19の高値で取引されました。

Chart Industries, Inc. Depositary Shares, each Representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.04 71.19
1年のレンジ
53.59 71.64
以前の終値
71.16
始値
71.19
買値
71.07
買値
71.37
安値
71.04
高値
71.19
出来高
8
1日の変化
-0.13%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
12.81%
1年の変化
12.81%
