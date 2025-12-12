- Visão do mercado
GSHR: Gesher Acquisition Corp. II
A taxa do GSHR para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.26 e o mais alto foi 10.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Gesher Acquisition Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GSHR hoje?
Hoje Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) está avaliado em 10.26. O instrumento é negociado dentro de 10.26 - 10.31, o fechamento de ontem foi 10.27, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GSHR em tempo real.
As ações de Gesher Acquisition Corp. II pagam dividendos?
Atualmente Gesher Acquisition Corp. II está avaliado em 10.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.12% e USD. Monitore os movimentos de GSHR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GSHR?
Você pode comprar ações de Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) pelo preço atual 10.26. Ordens geralmente são executadas perto de 10.26 ou 10.56, enquanto 3 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GSHR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GSHR?
Investir em Gesher Acquisition Corp. II envolve considerar a faixa anual 9.51 - 11.20 e o preço atual 10.26. Muitos comparam -0.48% e 1.38% antes de enviar ordens em 10.26 ou 10.56. Estude as mudanças diárias de preço de GSHR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gesher Acquisition Corp. II?
O maior preço de Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) no último ano foi 11.20. As ações oscilaram bastante dentro de 9.51 - 11.20, e a comparação com 10.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gesher Acquisition Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gesher Acquisition Corp. II?
O menor preço de Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) no ano foi 9.51. A comparação com o preço atual 10.26 e 9.51 - 11.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GSHR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GSHR?
No passado Gesher Acquisition Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.27 e 3.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.27
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.26
- High
- 10.31
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.48%
- Mudança de 6 meses
- 1.38%
- Mudança anual
- 3.12%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.