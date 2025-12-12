- 概要
GSHR: ゲシェル・アクイジションII
GSHRの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.26の安値と10.31の高値で取引されました。
ゲシェル・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GSHR株の現在の価格は？
ゲシェル・アクイジションIIの株価は本日10.26です。10.26 - 10.31内で取引され、前日の終値は10.27、取引量は3に達しました。GSHRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ゲシェル・アクイジションIIの株は配当を出しますか？
ゲシェル・アクイジションIIの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.12%やUSDにも注目します。GSHRの動きはライブチャートで確認できます。
GSHR株を買う方法は？
ゲシェル・アクイジションIIの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、3や-0.48%が市場の動きを示します。GSHRの最新情報はライブチャートで確認できます。
GSHR株に投資する方法は？
ゲシェル・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.51 - 11.20と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、-0.48%や1.38%と比較されます。GSHRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ゲシェル・アクイジションIIの株の最高値は？
ゲシェル・アクイジションIIの過去1年の最高値は11.20でした。9.51 - 11.20内で株価は大きく変動し、10.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ゲシェル・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ゲシェル・アクイジションIIの株の最低値は？
ゲシェル・アクイジションII(GSHR)の年間最安値は9.51でした。現在の10.26や9.51 - 11.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSHRの動きはライブチャートで確認できます。
GSHRの株式分割はいつ行われましたか？
ゲシェル・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.27、3.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.27
- 始値
- 10.31
- 買値
- 10.26
- 買値
- 10.56
- 安値
- 10.26
- 高値
- 10.31
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.48%
- 6ヶ月の変化
- 1.38%
- 1年の変化
- 3.12%
