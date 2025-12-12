クォートセクション
通貨 / GSHR
GSHR: ゲシェル・アクイジションII

10.26 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

GSHRの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.26の安値と10.31の高値で取引されました。

ゲシェル・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GSHR株の現在の価格は？

ゲシェル・アクイジションIIの株価は本日10.26です。10.26 - 10.31内で取引され、前日の終値は10.27、取引量は3に達しました。GSHRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ゲシェル・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

ゲシェル・アクイジションIIの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.12%やUSDにも注目します。GSHRの動きはライブチャートで確認できます。

GSHR株を買う方法は？

ゲシェル・アクイジションIIの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、3や-0.48%が市場の動きを示します。GSHRの最新情報はライブチャートで確認できます。

GSHR株に投資する方法は？

ゲシェル・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.51 - 11.20と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、-0.48%や1.38%と比較されます。GSHRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ゲシェル・アクイジションIIの株の最高値は？

ゲシェル・アクイジションIIの過去1年の最高値は11.20でした。9.51 - 11.20内で株価は大きく変動し、10.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ゲシェル・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ゲシェル・アクイジションIIの株の最低値は？

ゲシェル・アクイジションII(GSHR)の年間最安値は9.51でした。現在の10.26や9.51 - 11.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSHRの動きはライブチャートで確認できます。

GSHRの株式分割はいつ行われましたか？

ゲシェル・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.27、3.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.26 10.31
1年のレンジ
9.51 11.20
以前の終値
10.27
始値
10.31
買値
10.26
買値
10.56
安値
10.26
高値
10.31
出来高
3
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.48%
6ヶ月の変化
1.38%
1年の変化
3.12%
