- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GSHR: Gesher Acquisition Corp. II
Le taux de change de GSHR a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.26 et à un maximum de 10.31.
Suivez la dynamique Gesher Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GSHR aujourd'hui ?
L'action Gesher Acquisition Corp. II est cotée à 10.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.26 - 10.31, a clôturé hier à 10.27 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de GSHR présente ces mises à jour.
L'action Gesher Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?
Gesher Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 10.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GSHR.
Comment acheter des actions GSHR ?
Vous pouvez acheter des actions Gesher Acquisition Corp. II au cours actuel de 10.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.26 ou de 10.56, le 3 et le -0.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GSHR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GSHR ?
Investir dans Gesher Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.51 - 11.20 et le prix actuel 10.26. Beaucoup comparent -0.48% et 1.38% avant de passer des ordres à 10.26 ou 10.56. Consultez le graphique du cours de GSHR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gesher Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus élevé de Gesher Acquisition Corp. II l'année dernière était 11.20. Au cours de 9.51 - 11.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gesher Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gesher Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus bas de Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) sur l'année a été 9.51. Sa comparaison avec 10.26 et 9.51 - 11.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GSHR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GSHR a-t-elle été divisée ?
Gesher Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.27 et 3.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.27
- Ouverture
- 10.31
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Plus Bas
- 10.26
- Plus Haut
- 10.31
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.48%
- Changement à 6 Mois
- 1.38%
- Changement Annuel
- 3.12%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev