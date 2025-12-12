КотировкиРазделы
GSHR: Gesher Acquisition Corp. II

10.26 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSHR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.31.

Следите за динамикой Gesher Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSHR сегодня?

Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.31, вчерашнее закрытие составило 10.27, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSHR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gesher Acquisition Corp. II?

Gesher Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.12% и USD. Отслеживайте движения GSHR на графике в реальном времени.

Как купить акции GSHR?

Вы можете купить акции Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 3 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSHR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSHR?

Инвестирование в Gesher Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.51 - 11.20 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.48% и 1.38% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены GSHR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gesher Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) за последний год составила 11.20. Акции заметно колебались в пределах 9.51 - 11.20, сравнение с 10.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gesher Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gesher Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) за год составила 9.51. Сравнение с текущими 10.26 и 9.51 - 11.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSHR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSHR?

В прошлом Gesher Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.27 и 3.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.26 10.31
Годовой диапазон
9.51 11.20
Предыдущее закрытие
10.27
Open
10.31
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.26
High
10.31
Объем
3
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.48%
6-месячное изменение
1.38%
Годовое изменение
3.12%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.