GSHR: Gesher Acquisition Corp. II
Курс GSHR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.31.
Следите за динамикой Gesher Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSHR сегодня?
Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.31, вчерашнее закрытие составило 10.27, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSHR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gesher Acquisition Corp. II?
Gesher Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.12% и USD. Отслеживайте движения GSHR на графике в реальном времени.
Как купить акции GSHR?
Вы можете купить акции Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 3 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSHR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSHR?
Инвестирование в Gesher Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.51 - 11.20 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.48% и 1.38% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены GSHR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gesher Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) за последний год составила 11.20. Акции заметно колебались в пределах 9.51 - 11.20, сравнение с 10.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gesher Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gesher Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Gesher Acquisition Corp. II (GSHR) за год составила 9.51. Сравнение с текущими 10.26 и 9.51 - 11.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSHR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSHR?
В прошлом Gesher Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.27 и 3.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.27
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.26
- High
- 10.31
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.48%
- 6-месячное изменение
- 1.38%
- Годовое изменение
- 3.12%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.