GSHR: Gesher Acquisition Corp. II
今日GSHR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.28进行交易。
关注Gesher Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GSHR股票今天的价格是多少？
Gesher Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为10.26，交易量达到15。GSHR的实时价格图表显示了这些更新。
Gesher Acquisition Corp. II股票是否支付股息？
Gesher Acquisition Corp. II目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.12%和USD。实时查看图表以跟踪GSHR走势。
如何购买GSHR股票？
您可以以10.26的当前价格购买Gesher Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而15和-0.19%显示市场活动。立即关注GSHR的实时图表更新。
如何投资GSHR股票？
投资Gesher Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.51 - 11.20和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看GSHR价格图表，了解每日变化。
Gesher Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gesher Acquisition Corp. II的最高价格是11.20。在9.51 - 11.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gesher Acquisition Corp. II的绩效。
Gesher Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？
Gesher Acquisition Corp. II（GSHR）的最低价格为9.51。将其与当前的10.26和9.51 - 11.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSHR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSHR股票是什么时候拆分的？
Gesher Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.26和3.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.26
- 开盘价
- 10.28
- 卖价
- 10.26
- 买价
- 10.56
- 最低价
- 10.26
- 最高价
- 10.28
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.48%
- 6个月变化
- 1.38%
- 年变化
- 3.12%