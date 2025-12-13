GSHR股票今天的价格是多少？ Gesher Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为10.26，交易量达到15。GSHR的实时价格图表显示了这些更新。

Gesher Acquisition Corp. II股票是否支付股息？ Gesher Acquisition Corp. II目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.12%和USD。实时查看图表以跟踪GSHR走势。

如何购买GSHR股票？ 您可以以10.26的当前价格购买Gesher Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而15和-0.19%显示市场活动。立即关注GSHR的实时图表更新。

如何投资GSHR股票？ 投资Gesher Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.51 - 11.20和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看GSHR价格图表，了解每日变化。

Gesher Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gesher Acquisition Corp. II的最高价格是11.20。在9.51 - 11.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gesher Acquisition Corp. II的绩效。

Gesher Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？ Gesher Acquisition Corp. II（GSHR）的最低价格为9.51。将其与当前的10.26和9.51 - 11.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSHR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。