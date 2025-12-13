报价部分
货币 / GSHR
GSHR: Gesher Acquisition Corp. II

10.26 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSHR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.28进行交易。

关注Gesher Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GSHR股票今天的价格是多少？

Gesher Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为10.26，交易量达到15。GSHR的实时价格图表显示了这些更新。

Gesher Acquisition Corp. II股票是否支付股息？

Gesher Acquisition Corp. II目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.12%和USD。实时查看图表以跟踪GSHR走势。

如何购买GSHR股票？

您可以以10.26的当前价格购买Gesher Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而15和-0.19%显示市场活动。立即关注GSHR的实时图表更新。

如何投资GSHR股票？

投资Gesher Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.51 - 11.20和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看GSHR价格图表，了解每日变化。

Gesher Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gesher Acquisition Corp. II的最高价格是11.20。在9.51 - 11.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gesher Acquisition Corp. II的绩效。

Gesher Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？

Gesher Acquisition Corp. II（GSHR）的最低价格为9.51。将其与当前的10.26和9.51 - 11.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSHR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSHR股票是什么时候拆分的？

Gesher Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.26和3.12%中可见。

日范围
10.26 10.28
年范围
9.51 11.20
前一天收盘价
10.26
开盘价
10.28
卖价
10.26
买价
10.56
最低价
10.26
最高价
10.28
交易量
15
日变化
0.00%
月变化
-0.48%
6个月变化
1.38%
年变化
3.12%
13 十二月, 星期六