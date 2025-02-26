Moedas / GERN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GERN: Geron Corporation
1.31 USD 0.04 (3.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GERN para hoje mudou para 3.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.30 e o mais alto foi 1.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Geron Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GERN Notícias
- CG Oncology, Inc. (CGON) Moves 5.5% Higher: Will This Strength Last?
- SpyGlass Pharma appoints Elizabeth O’Farrell to board of directors
- Geron: I Think We've Seen This Movie Before (NASDAQ:GERN)
- Geron (GERN) Q2 Revenue Jumps 5,477%
- Geron (GERN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Geron Q2 2025 presentation: RYTELO sales climb 24%, stock jumps premarket
- Geron earnings beat, revenue topped estimates
- Geron appoints Harout Semerjian as new CEO amid RYTELO expansion
- Incyte (INCY) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Goldman Sachs resumes Geron stock coverage with Sell rating on weak Rytelo sales
- Geron Corporation Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Geron Q1 2025 slides: RYTELO growth plans amid revenue challenges
- Conservative Vision Of A Positive Future For Geron (NASDAQ:GERN)
- Geron showcases RYTELO benefits at oncology meetings
- Geron Corp stockholders approve equity plan amendments
- Geron Corporation Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- GERN Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Geron Corporation - TipRanks.com
- ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LMOIX)
- Geron Corp.: A Compelling Potential Buying Opportunity Thanks To Bearish Comments (GERN)
- Biotech Stocks Q1 2025 Recap: Winners And Underperformers
- ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Geron Corporation Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - GERN
- ROSEN, A RANKED AND LEADING FIRM, Encourages Geron Corporation Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - GERN
- Geron Corp: How Concerned Should We Be About Rytelo Sales? (NASDAQ:GERN)
- Why Geron Stock Is Plummeting Today
Faixa diária
1.30 1.34
Faixa anual
1.09 4.55
- Fechamento anterior
- 1.27
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.30
- High
- 1.34
- Volume
- 975
- Mudança diária
- 3.15%
- Mudança mensal
- -6.43%
- Mudança de 6 meses
- -17.61%
- Mudança anual
- -71.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh