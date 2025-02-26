Валюты / GERN
GERN: Geron Corporation
1.25 USD 0.02 (1.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GERN за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.28.
Следите за динамикой Geron Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.23 1.28
Годовой диапазон
1.09 4.55
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.23
- High
- 1.28
- Объем
- 6.810 K
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- -10.71%
- 6-месячное изменение
- -21.38%
- Годовое изменение
- -72.41%
