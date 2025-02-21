Moedas / GASS
GASS: StealthGas Inc
7.07 USD 0.03 (0.42%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GASS para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.05 e o mais alto foi 7.17.
Veja a dinâmica do par de moedas StealthGas Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
7.05 7.17
Faixa anual
4.82 8.17
- Fechamento anterior
- 7.10
- Open
- 7.17
- Bid
- 7.07
- Ask
- 7.37
- Low
- 7.05
- High
- 7.17
- Volume
- 112
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- -7.34%
- Mudança de 6 meses
- 22.96%
- Mudança anual
- 5.05%
