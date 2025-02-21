通貨 / GASS
GASS: StealthGas Inc
7.11 USD 0.01 (0.14%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GASSの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり7.05の安値と7.17の高値で取引されました。
StealthGas Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.05 7.17
1年のレンジ
4.82 8.17
- 以前の終値
- 7.10
- 始値
- 7.17
- 買値
- 7.11
- 買値
- 7.41
- 安値
- 7.05
- 高値
- 7.17
- 出来高
- 292
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- -6.82%
- 6ヶ月の変化
- 23.65%
- 1年の変化
- 5.65%
