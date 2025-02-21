Валюты / GASS
GASS: StealthGas Inc
7.14 USD 0.15 (2.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GASS за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.11, а максимальная — 7.40.
Следите за динамикой StealthGas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GASS
Дневной диапазон
7.11 7.40
Годовой диапазон
4.82 8.17
- Предыдущее закрытие
- 7.29
- Open
- 7.35
- Bid
- 7.14
- Ask
- 7.44
- Low
- 7.11
- High
- 7.40
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- -6.42%
- 6-месячное изменение
- 24.17%
- Годовое изменение
- 6.09%
