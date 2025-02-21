Moedas / FTAIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FTAIN: FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative
25.59 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTAIN para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.59 e o mais alto foi 25.60.
Veja a dinâmica do par de moedas FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTAIN Notícias
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Aviation Ltd. Presents at Deutsche Bank 15th Annual Aviation Forum 2025 - Slideshow (NASDAQ:FTAI)
- FTAI Aviation Preferred Series C: The 8.1% Yield Is Not Juicy Enough (NASDAQ:FTAIN)
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Presents at Deutsche Bank 15th Annual Aviation Forum
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Victory RS Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- Lord Abbett Developing Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LAGWX)
- Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Q1 2025 Commentary
- Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- FTAI Aviation Preferred C: Yield Is Too Low Given The Junk Credit Rating (NASDAQ:FTAIN)
- 5 (More) Bubbles (NYSEARCA:SPY)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- 5 Bursting Bubbles
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Faixa diária
25.59 25.60
Faixa anual
24.34 26.43
- Fechamento anterior
- 25.55
- Open
- 25.60
- Bid
- 25.59
- Ask
- 25.89
- Low
- 25.59
- High
- 25.60
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 1.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.55%
- Mudança anual
- -1.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh