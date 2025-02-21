通貨 / FTAIN
FTAIN: FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative
25.57 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTAINの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.55の安値と25.63の高値で取引されました。
FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.55 25.63
1年のレンジ
24.34 26.43
- 以前の終値
- 25.55
- 始値
- 25.60
- 買値
- 25.57
- 買値
- 25.87
- 安値
- 25.55
- 高値
- 25.63
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- 1.47%
- 1年の変化
- -1.58%
