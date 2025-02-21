Divisas / FTAIN
FTAIN: FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative
25.55 USD 0.07 (0.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTAIN de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.50, mientras que el máximo ha alcanzado 25.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTAIN News
Rango diario
25.50 25.61
Rango anual
24.34 26.43
