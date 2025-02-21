KurseKategorien
Währungen / FTAIN
Zurück zum Aktien

FTAIN: FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative

25.57 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTAIN hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.55 bis zu einem Hoch von 25.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die FTAI Aviation Ltd - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTAIN News

Tagesspanne
25.55 25.63
Jahresspanne
24.34 26.43
Vorheriger Schlusskurs
25.55
Eröffnung
25.55
Bid
25.57
Ask
25.87
Tief
25.55
Hoch
25.63
Volumen
12
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
1.11%
6-Monatsänderung
1.47%
Jahresänderung
-1.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K