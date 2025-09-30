- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp
A taxa do FSHPU para hoje mudou para 2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.7000 e o mais alto foi 10.7000.
Veja a dinâmica do par de moedas Flag Ship Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FSHPU hoje?
Hoje Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) está avaliado em 10.7000. O instrumento é negociado dentro de 2.29%, o fechamento de ontem foi 10.4600, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSHPU em tempo real.
As ações de Flag Ship Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Flag Ship Acquisition Corp está avaliado em 10.7000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.73% e USD. Monitore os movimentos de FSHPU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FSHPU?
Você pode comprar ações de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) pelo preço atual 10.7000. Ordens geralmente são executadas perto de 10.7000 ou 10.7030, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSHPU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FSHPU?
Investir em Flag Ship Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 10.0200 - 11.5100 e o preço atual 10.7000. Muitos comparam 0.00% e -1.20% antes de enviar ordens em 10.7000 ou 10.7030. Estude as mudanças diárias de preço de FSHPU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Flag Ship Acquisition Corp?
O maior preço de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) no último ano foi 11.5100. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0200 - 11.5100, e a comparação com 10.4600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flag Ship Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Flag Ship Acquisition Corp?
O menor preço de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) no ano foi 10.0200. A comparação com o preço atual 10.7000 e 10.0200 - 11.5100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSHPU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSHPU?
No passado Flag Ship Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.4600 e 5.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.4600
- Open
- 10.7000
- Bid
- 10.7000
- Ask
- 10.7030
- Low
- 10.7000
- High
- 10.7000
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 2.29%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -1.20%
- Mudança anual
- 5.73%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4