FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp
Der Wechselkurs von FSHPU hat sich für heute um 2.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.7000 bis zu einem Hoch von 10.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flag Ship Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSHPU heute?
Die Aktie von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) notiert heute bei 10.7000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.4600 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von FSHPU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSHPU Dividenden?
Flag Ship Acquisition Corp wird derzeit mit 10.7000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSHPU zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSHPU-Aktien?
Sie können Aktien von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) zum aktuellen Kurs von 10.7000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.7000 oder 10.7030 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSHPU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSHPU-Aktien?
Bei einer Investition in Flag Ship Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 10.0200 - 11.5100 und der aktuelle Kurs 10.7000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -1.20%, bevor sie Orders zu 10.7000 oder 10.7030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSHPU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Flag Ship Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) im vergangenen Jahr lag bei 11.5100. Innerhalb von 10.0200 - 11.5100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.4600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flag Ship Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Flag Ship Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) im Laufe des Jahres betrug 10.0200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.7000 und der Spanne 10.0200 - 11.5100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSHPU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSHPU statt?
Flag Ship Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.4600 und 5.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.4600
- Eröffnung
- 10.7000
- Bid
- 10.7000
- Ask
- 10.7030
- Tief
- 10.7000
- Hoch
- 10.7000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.29%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -1.20%
- Jahresänderung
- 5.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4