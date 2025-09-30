- Aperçu
FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp
Le taux de change de FSHPU a changé de 2.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.7000 et à un maximum de 10.7000.
Suivez la dynamique Flag Ship Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FSHPU aujourd'hui ?
L'action Flag Ship Acquisition Corp est cotée à 10.7000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.29%, a clôturé hier à 10.4600 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de FSHPU présente ces mises à jour.
L'action Flag Ship Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Flag Ship Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.7000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSHPU.
Comment acheter des actions FSHPU ?
Vous pouvez acheter des actions Flag Ship Acquisition Corp au cours actuel de 10.7000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.7000 ou de 10.7030, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSHPU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FSHPU ?
Investir dans Flag Ship Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0200 - 11.5100 et le prix actuel 10.7000. Beaucoup comparent 0.00% et -1.20% avant de passer des ordres à 10.7000 ou 10.7030. Consultez le graphique du cours de FSHPU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Flag Ship Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Flag Ship Acquisition Corp l'année dernière était 11.5100. Au cours de 10.0200 - 11.5100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.4600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Flag Ship Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Flag Ship Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) sur l'année a été 10.0200. Sa comparaison avec 10.7000 et 10.0200 - 11.5100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSHPU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FSHPU a-t-elle été divisée ?
Flag Ship Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.4600 et 5.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.4600
- Ouverture
- 10.7000
- Bid
- 10.7000
- Ask
- 10.7030
- Plus Bas
- 10.7000
- Plus Haut
- 10.7000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 2.29%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -1.20%
- Changement Annuel
- 5.73%
