- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp
Курс FSHPU за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.7000, а максимальная — 10.7000.
Следите за динамикой Flag Ship Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSHPU сегодня?
Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) сегодня оценивается на уровне 10.7000. Инструмент торгуется в пределах 2.29%, вчерашнее закрытие составило 10.4600, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSHPU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flag Ship Acquisition Corp?
Flag Ship Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.73% и USD. Отслеживайте движения FSHPU на графике в реальном времени.
Как купить акции FSHPU?
Вы можете купить акции Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) по текущей цене 10.7000. Ордера обычно размещаются около 10.7000 или 10.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSHPU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSHPU?
Инвестирование в Flag Ship Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0200 - 11.5100 и текущей цены 10.7000. Многие сравнивают 0.00% и -1.20% перед размещением ордеров на 10.7000 или 10.7030. Изучайте ежедневные изменения цены FSHPU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?
Самая высокая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) за последний год составила 11.5100. Акции заметно колебались в пределах 10.0200 - 11.5100, сравнение с 10.4600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flag Ship Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?
Самая низкая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) за год составила 10.0200. Сравнение с текущими 10.7000 и 10.0200 - 11.5100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSHPU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSHPU?
В прошлом Flag Ship Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4600 и 5.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.4600
- Open
- 10.7000
- Bid
- 10.7000
- Ask
- 10.7030
- Low
- 10.7000
- High
- 10.7000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.29%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.20%
- Годовое изменение
- 5.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%