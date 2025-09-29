КотировкиРазделы
FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp

10.7000 USD 0.2400 (2.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSHPU за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.7000, а максимальная — 10.7000.

Следите за динамикой Flag Ship Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSHPU сегодня?

Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) сегодня оценивается на уровне 10.7000. Инструмент торгуется в пределах 2.29%, вчерашнее закрытие составило 10.4600, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSHPU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flag Ship Acquisition Corp?

Flag Ship Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.73% и USD. Отслеживайте движения FSHPU на графике в реальном времени.

Как купить акции FSHPU?

Вы можете купить акции Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) по текущей цене 10.7000. Ордера обычно размещаются около 10.7000 или 10.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSHPU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSHPU?

Инвестирование в Flag Ship Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0200 - 11.5100 и текущей цены 10.7000. Многие сравнивают 0.00% и -1.20% перед размещением ордеров на 10.7000 или 10.7030. Изучайте ежедневные изменения цены FSHPU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?

Самая высокая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) за последний год составила 11.5100. Акции заметно колебались в пределах 10.0200 - 11.5100, сравнение с 10.4600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flag Ship Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?

Самая низкая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) за год составила 10.0200. Сравнение с текущими 10.7000 и 10.0200 - 11.5100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSHPU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSHPU?

В прошлом Flag Ship Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4600 и 5.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.7000 10.7000
Годовой диапазон
10.0200 11.5100
Предыдущее закрытие
10.4600
Open
10.7000
Bid
10.7000
Ask
10.7030
Low
10.7000
High
10.7000
Объем
1
Дневное изменение
2.29%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-1.20%
Годовое изменение
5.73%
