FSHPU: Flag Ship Acquisition Corp
Il tasso di cambio FSHPU ha avuto una variazione del 2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.7000 e ad un massimo di 10.7000.
Segui le dinamiche di Flag Ship Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FSHPU oggi?
Oggi le azioni Flag Ship Acquisition Corp sono prezzate a 10.7000. Viene scambiato all'interno di 2.29%, la chiusura di ieri è stata 10.4600 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FSHPU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Flag Ship Acquisition Corp pagano dividendi?
Flag Ship Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.7000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FSHPU.
Come acquistare azioni FSHPU?
Puoi acquistare azioni Flag Ship Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.7000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.7000 o 10.7030, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FSHPU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FSHPU?
Investire in Flag Ship Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.0200 - 11.5100 e il prezzo attuale 10.7000. Molti confrontano 0.00% e -1.20% prima di effettuare ordini su 10.7000 o 10.7030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FSHPU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Flag Ship Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Flag Ship Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 11.5100. All'interno di 10.0200 - 11.5100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.4600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Flag Ship Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Flag Ship Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Flag Ship Acquisition Corp (FSHPU) nel corso dell'anno è stato 10.0200. Confrontandolo con gli attuali 10.7000 e 10.0200 - 11.5100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FSHPU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FSHPU?
Flag Ship Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.4600 e 5.73%.
- Chiusura Precedente
- 10.4600
- Apertura
- 10.7000
- Bid
- 10.7000
- Ask
- 10.7030
- Minimo
- 10.7000
- Massimo
- 10.7000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 2.29%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -1.20%
- Variazione Annuale
- 5.73%
