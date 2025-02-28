Moedas / FITBP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FITBP: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t
25.06 USD 0.15 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FITBP para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.01 e o mais alto foi 25.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBP Notícias
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
Faixa diária
25.01 25.14
Faixa anual
23.04 25.65
- Fechamento anterior
- 24.91
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Low
- 25.01
- High
- 25.14
- Volume
- 76
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 2.96%
- Mudança anual
- -1.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh