Valute / FITBP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FITBP: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t
25.43 USD 0.07 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FITBP ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.12 e ad un massimo di 25.49.
Segui le dinamiche di Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBP News
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
Intervallo Giornaliero
25.12 25.49
Intervallo Annuale
23.04 25.65
- Chiusura Precedente
- 25.36
- Apertura
- 25.12
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Minimo
- 25.12
- Massimo
- 25.49
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 5.17%
- Variazione Semestrale
- 4.48%
- Variazione Annuale
- 0.08%
20 settembre, sabato