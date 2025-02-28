通貨 / FITBP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FITBP: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t
25.36 USD 0.30 (1.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FITBPの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり24.93の安値と25.48の高値で取引されました。
Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBP News
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
1日のレンジ
24.93 25.48
1年のレンジ
23.04 25.65
- 以前の終値
- 25.06
- 始値
- 25.00
- 買値
- 25.36
- 買値
- 25.66
- 安値
- 24.93
- 高値
- 25.48
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- 4.88%
- 6ヶ月の変化
- 4.19%
- 1年の変化
- -0.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K