FITBP: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t
25.36 USD 0.30 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FITBP hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.93 bis zu einem Hoch von 25.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FITBP News
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
Tagesspanne
24.93 25.48
Jahresspanne
23.04 25.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.06
- Eröffnung
- 25.00
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Tief
- 24.93
- Hoch
- 25.48
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- 4.88%
- 6-Monatsänderung
- 4.19%
- Jahresänderung
- -0.20%
