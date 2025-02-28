KurseKategorien
FITBP: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t

25.36 USD 0.30 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FITBP hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.93 bis zu einem Hoch von 25.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing 1/40t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FITBP News

Tagesspanne
24.93 25.48
Jahresspanne
23.04 25.65
Vorheriger Schlusskurs
25.06
Eröffnung
25.00
Bid
25.36
Ask
25.66
Tief
24.93
Hoch
25.48
Volumen
74
Tagesänderung
1.20%
Monatsänderung
4.88%
6-Monatsänderung
4.19%
Jahresänderung
-0.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K