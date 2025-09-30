- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
A taxa do FHN-PC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.35 e o mais alto foi 25.36.
Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FHN-PC hoje?
Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.34, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PC em tempo real.
As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?
Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.56% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FHN-PC?
Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 6 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FHN-PC?
Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 24.79 - 25.44 e o preço atual 25.35. Muitos comparam 0.68% e 1.56% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?
O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) no último ano foi 25.44. As ações oscilaram bastante dentro de 24.79 - 25.44, e a comparação com 25.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?
O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) no ano foi 24.79. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.79 - 25.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PC?
No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.34 e 1.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.34
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.35
- High
- 25.36
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.68%
- Mudança de 6 meses
- 1.56%
- Mudança anual
- 1.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4