FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

25.35 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FHN-PC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.35 e o mais alto foi 25.36.

Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FHN-PC hoje?

Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.34, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PC em tempo real.

As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?

Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.56% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FHN-PC?

Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 6 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FHN-PC?

Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 24.79 - 25.44 e o preço atual 25.35. Muitos comparam 0.68% e 1.56% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?

O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) no último ano foi 25.44. As ações oscilaram bastante dentro de 24.79 - 25.44, e a comparação com 25.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?

O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) no ano foi 24.79. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.79 - 25.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PC?

No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.34 e 1.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.35 25.36
Faixa anual
24.79 25.44
Fechamento anterior
25.34
Open
25.35
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.35
High
25.36
Volume
6
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.68%
Mudança de 6 meses
1.56%
Mudança anual
1.56%
