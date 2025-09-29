- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
FHN-PCの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.35の安値と25.36の高値で取引されました。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FHN-PC株の現在の価格は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株価は本日25.35です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.34、取引量は6に達しました。FHN-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は配当を出しますか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の現在の価格は25.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.56%やUSDにも注目します。FHN-PCの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PC株を買う方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は現在25.35で購入可能です。注文は通常25.35または25.65付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。FHN-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
FHN-PC株に投資する方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing への投資では、年間の値幅24.79 - 25.44と現在の25.35を考慮します。注文は多くの場合25.35や25.65で行われる前に、0.68%や1.56%と比較されます。FHN-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最高値は？
FIRST HORIZON CORPの過去1年の最高値は25.44でした。24.79 - 25.44内で株価は大きく変動し、25.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最低値は？
FIRST HORIZON CORP(FHN-PC)の年間最安値は24.79でした。現在の25.35や24.79 - 25.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHN-PCの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PCの株式分割はいつ行われましたか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.34、1.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.34
- 始値
- 25.35
- 買値
- 25.35
- 買値
- 25.65
- 安値
- 25.35
- 高値
- 25.36
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.68%
- 6ヶ月の変化
- 1.56%
- 1年の変化
- 1.56%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前