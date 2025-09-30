QuotazioniSezioni
FHN-PC
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

25.35 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FHN-PC ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.35 e ad un massimo di 25.36.

Segui le dinamiche di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FHN-PC oggi?

Oggi le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHN-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagano dividendi?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHN-PC.

Come acquistare azioni FHN-PC?

Puoi acquistare azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 6 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHN-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FHN-PC?

Investire in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 24.79 - 25.44 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 0.68% e 1.56% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHN-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo massimo di FIRST HORIZON CORP nell'ultimo anno è stato 25.44. All'interno di 24.79 - 25.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo più basso di FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) nel corso dell'anno è stato 24.79. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.79 - 25.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHN-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHN-PC?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.34 e 1.56%.

Intervallo Giornaliero
25.35 25.36
Intervallo Annuale
24.79 25.44
Chiusura Precedente
25.34
Apertura
25.35
Bid
25.35
Ask
25.65
Minimo
25.35
Massimo
25.36
Volume
6
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.68%
Variazione Semestrale
1.56%
Variazione Annuale
1.56%
