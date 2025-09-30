- Panoramica
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Il tasso di cambio FHN-PC ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.35 e ad un massimo di 25.36.
Segui le dinamiche di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FHN-PC oggi?
Oggi le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHN-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagano dividendi?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHN-PC.
Come acquistare azioni FHN-PC?
Puoi acquistare azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 6 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHN-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FHN-PC?
Investire in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 24.79 - 25.44 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 0.68% e 1.56% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHN-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST HORIZON CORP?
Il prezzo massimo di FIRST HORIZON CORP nell'ultimo anno è stato 25.44. All'interno di 24.79 - 25.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST HORIZON CORP?
Il prezzo più basso di FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) nel corso dell'anno è stato 24.79. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.79 - 25.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHN-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHN-PC?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.34 e 1.56%.
- Chiusura Precedente
- 25.34
- Apertura
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Minimo
- 25.35
- Massimo
- 25.36
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.68%
- Variazione Semestrale
- 1.56%
- Variazione Annuale
- 1.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4