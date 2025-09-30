- Übersicht
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Der Wechselkurs von FHN-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.35 bis zu einem Hoch von 25.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FHN-PC heute?
Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.34 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von FHN-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FHN-PC Dividenden?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich FHN-PC-Aktien?
Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 6 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FHN-PC-Aktien?
Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 24.79 - 25.44 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.68% und 1.56%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.44. Innerhalb von 24.79 - 25.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.79 - 25.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FHN-PC statt?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.34 und 1.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.34
- Eröffnung
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Tief
- 25.35
- Hoch
- 25.36
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.68%
- 6-Monatsänderung
- 1.56%
- Jahresänderung
- 1.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4