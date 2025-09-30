KurseKategorien
Währungen / FHN-PC
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

25.35 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FHN-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.35 bis zu einem Hoch von 25.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FHN-PC heute?

Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.34 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von FHN-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FHN-PC Dividenden?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich FHN-PC-Aktien?

Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 6 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FHN-PC-Aktien?

Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 24.79 - 25.44 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.68% und 1.56%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.44. Innerhalb von 24.79 - 25.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.79 - 25.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FHN-PC statt?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.34 und 1.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.35 25.36
Jahresspanne
24.79 25.44
Vorheriger Schlusskurs
25.34
Eröffnung
25.35
Bid
25.35
Ask
25.65
Tief
25.35
Hoch
25.36
Volumen
6
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.68%
6-Monatsänderung
1.56%
Jahresänderung
1.56%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4