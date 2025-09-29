- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Курс FHN-PC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.35, а максимальная — 25.36.
Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FHN-PC сегодня?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.34, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHN-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.56% и USD. Отслеживайте движения FHN-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции FHN-PC?
Вы можете купить акции First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PC) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHN-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FHN-PC?
Инвестирование в First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 24.79 - 25.44 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают 0.68% и 1.56% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены FHN-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIRST HORIZON CORP?
Самая высокая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) за последний год составила 25.44. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 25.44, сравнение с 25.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIRST HORIZON CORP?
Самая низкая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PC) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 25.35 и 24.79 - 25.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHN-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FHN-PC?
В прошлом First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.34 и 1.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.34
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.35
- High
- 25.36
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 1.56%
- Годовое изменение
- 1.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%