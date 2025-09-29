КотировкиРазделы
FHN-PC: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

25.35 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FHN-PC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.35, а максимальная — 25.36.

Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.35 25.36
Годовой диапазон
24.79 25.44
Предыдущее закрытие
25.34
Open
25.35
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.35
High
25.36
Объем
6
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
1.56%
Годовое изменение
1.56%
