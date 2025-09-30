CotaçõesSeções
FGSN
FGSN: F&G Annuities & Life, Inc.

24.43 USD 0.05 (0.21%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FGSN para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.32 e o mais alto foi 24.73.

Veja a dinâmica do par de moedas F&G Annuities & Life, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FGSN hoje?

Hoje F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) está avaliado em 24.43. O instrumento é negociado dentro de 0.21%, o fechamento de ontem foi 24.38, e o volume de negociação atingiu 86. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGSN em tempo real.

As ações de F&G Annuities & Life, Inc. pagam dividendos?

Atualmente F&G Annuities & Life, Inc. está avaliado em 24.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.49% e USD. Monitore os movimentos de FGSN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FGSN?

Você pode comprar ações de F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) pelo preço atual 24.43. Ordens geralmente são executadas perto de 24.43 ou 24.73, enquanto 86 e -0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGSN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FGSN?

Investir em F&G Annuities & Life, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.33 - 25.05 e o preço atual 24.43. Muitos comparam 1.50% e 1.03% antes de enviar ordens em 24.43 ou 24.73. Estude as mudanças diárias de preço de FGSN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações F&G Annuities & Life, Inc.?

O maior preço de F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) no último ano foi 25.05. As ações oscilaram bastante dentro de 22.33 - 25.05, e a comparação com 24.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de F&G Annuities & Life, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações F&G Annuities & Life, Inc.?

O menor preço de F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) no ano foi 22.33. A comparação com o preço atual 24.43 e 22.33 - 25.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGSN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGSN?

No passado F&G Annuities & Life, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.38 e -1.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.32 24.73
Faixa anual
22.33 25.05
Fechamento anterior
24.38
Open
24.55
Bid
24.43
Ask
24.73
Low
24.32
High
24.73
Volume
86
Mudança diária
0.21%
Mudança mensal
1.50%
Mudança de 6 meses
1.03%
Mudança anual
-1.49%
