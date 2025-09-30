- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FGSN: F&G Annuities & Life, Inc.
Le taux de change de FGSN a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.32 et à un maximum de 24.73.
Suivez la dynamique F&G Annuities & Life, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGSN aujourd'hui ?
L'action F&G Annuities & Life, Inc. est cotée à 24.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 24.38 et son volume d'échange a atteint 86. Le graphique en temps réel du cours de FGSN présente ces mises à jour.
L'action F&G Annuities & Life, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
F&G Annuities & Life, Inc. est actuellement valorisé à 24.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGSN.
Comment acheter des actions FGSN ?
Vous pouvez acheter des actions F&G Annuities & Life, Inc. au cours actuel de 24.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.43 ou de 24.73, le 86 et le -0.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGSN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGSN ?
Investir dans F&G Annuities & Life, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.33 - 25.05 et le prix actuel 24.43. Beaucoup comparent 1.50% et 1.03% avant de passer des ordres à 24.43 ou 24.73. Consultez le graphique du cours de FGSN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action F&G Annuities & Life, Inc. ?
Le cours le plus élevé de F&G Annuities & Life, Inc. l'année dernière était 25.05. Au cours de 22.33 - 25.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de F&G Annuities & Life, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action F&G Annuities & Life, Inc. ?
Le cours le plus bas de F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) sur l'année a été 22.33. Sa comparaison avec 24.43 et 22.33 - 25.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGSN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGSN a-t-elle été divisée ?
F&G Annuities & Life, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.38 et -1.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.38
- Ouverture
- 24.55
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Plus Bas
- 24.32
- Plus Haut
- 24.73
- Volume
- 86
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- 1.03%
- Changement Annuel
- -1.49%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4