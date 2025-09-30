QuotazioniSezioni
FGSN
FGSN: F&G Annuities & Life, Inc.

24.43 USD 0.05 (0.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGSN ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.32 e ad un massimo di 24.73.

Segui le dinamiche di F&G Annuities & Life, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FGSN oggi?

Oggi le azioni F&G Annuities & Life, Inc. sono prezzate a 24.43. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 24.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 86. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGSN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni F&G Annuities & Life, Inc. pagano dividendi?

F&G Annuities & Life, Inc. è attualmente valutato a 24.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGSN.

Come acquistare azioni FGSN?

Puoi acquistare azioni F&G Annuities & Life, Inc. al prezzo attuale di 24.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.43 o 24.73, mentre 86 e -0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGSN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FGSN?

Investire in F&G Annuities & Life, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.33 - 25.05 e il prezzo attuale 24.43. Molti confrontano 1.50% e 1.03% prima di effettuare ordini su 24.43 o 24.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGSN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni F&G Annuities & Life, Inc.?

Il prezzo massimo di F&G Annuities & Life, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.05. All'interno di 22.33 - 25.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di F&G Annuities & Life, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni F&G Annuities & Life, Inc.?

Il prezzo più basso di F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) nel corso dell'anno è stato 22.33. Confrontandolo con gli attuali 24.43 e 22.33 - 25.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGSN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGSN?

F&G Annuities & Life, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.38 e -1.49%.

Intervallo Giornaliero
24.32 24.73
Intervallo Annuale
22.33 25.05
Chiusura Precedente
24.38
Apertura
24.55
Bid
24.43
Ask
24.73
Minimo
24.32
Massimo
24.73
Volume
86
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
1.50%
Variazione Semestrale
1.03%
Variazione Annuale
-1.49%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4