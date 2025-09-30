- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FGSN: F&G Annuities & Life, Inc.
Der Wechselkurs von FGSN hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.32 bis zu einem Hoch von 24.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGSN heute?
Die Aktie von F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) notiert heute bei 24.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.38 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von FGSN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGSN Dividenden?
F&G Annuities & Life, Inc. wird derzeit mit 24.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGSN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGSN-Aktien?
Sie können Aktien von F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) zum aktuellen Kurs von 24.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.43 oder 24.73 platziert, während 86 und -0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGSN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGSN-Aktien?
Bei einer Investition in F&G Annuities & Life, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.33 - 25.05 und der aktuelle Kurs 24.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 1.03%, bevor sie Orders zu 24.43 oder 24.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGSN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von F&G Annuities & Life, Inc.?
Der höchste Kurs von F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) im vergangenen Jahr lag bei 25.05. Innerhalb von 22.33 - 25.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.38 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von F&G Annuities & Life, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von F&G Annuities & Life, Inc.?
Der niedrigste Kurs von F&G Annuities & Life, Inc. (FGSN) im Laufe des Jahres betrug 22.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.43 und der Spanne 22.33 - 25.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGSN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGSN statt?
F&G Annuities & Life, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.38 und -1.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.38
- Eröffnung
- 24.55
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Tief
- 24.32
- Hoch
- 24.73
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 1.03%
- Jahresänderung
- -1.49%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4