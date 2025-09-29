- 概要
FGSN: F&G Annuities & Life, Inc.
FGSNの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり24.32の安値と24.73の高値で取引されました。
F&G Annuities & Life, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FGSN株の現在の価格は？
F&G Annuities & Life, Inc.の株価は本日24.43です。0.21%内で取引され、前日の終値は24.38、取引量は86に達しました。FGSNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
F&G Annuities & Life, Inc.の株は配当を出しますか？
F&G Annuities & Life, Inc.の現在の価格は24.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.49%やUSDにも注目します。FGSNの動きはライブチャートで確認できます。
FGSN株を買う方法は？
F&G Annuities & Life, Inc.の株は現在24.43で購入可能です。注文は通常24.43または24.73付近で行われ、86や-0.49%が市場の動きを示します。FGSNの最新情報はライブチャートで確認できます。
FGSN株に投資する方法は？
F&G Annuities & Life, Inc.への投資では、年間の値幅22.33 - 25.05と現在の24.43を考慮します。注文は多くの場合24.43や24.73で行われる前に、1.50%や1.03%と比較されます。FGSNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
F&G Annuities & Life, Inc.の株の最高値は？
F&G Annuities & Life, Inc.の過去1年の最高値は25.05でした。22.33 - 25.05内で株価は大きく変動し、24.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。F&G Annuities & Life, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
F&G Annuities & Life, Inc.の株の最低値は？
F&G Annuities & Life, Inc.(FGSN)の年間最安値は22.33でした。現在の24.43や22.33 - 25.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGSNの動きはライブチャートで確認できます。
FGSNの株式分割はいつ行われましたか？
F&G Annuities & Life, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.38、-1.49%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.38
- 始値
- 24.55
- 買値
- 24.43
- 買値
- 24.73
- 安値
- 24.32
- 高値
- 24.73
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- 1.03%
- 1年の変化
- -1.49%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前