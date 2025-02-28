Moedas / FATBB
FATBB: FAT Brands Inc - Class B
2.51 USD 0.09 (3.46%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FATBB para hoje mudou para -3.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.51 e o mais alto foi 2.60.
Veja a dinâmica do par de moedas FAT Brands Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.51 2.60
Faixa anual
2.10 8.00
- Fechamento anterior
- 2.60
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.51
- High
- 2.60
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -3.46%
- Mudança mensal
- -10.36%
- Mudança de 6 meses
- -11.93%
- Mudança anual
- -48.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh