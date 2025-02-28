KurseKategorien
Währungen / FATBB
Zurück zum Aktien

FATBB: FAT Brands Inc - Class B

2.51 USD 0.09 (3.46%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FATBB hat sich für heute um -3.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die FAT Brands Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FATBB News

Tagesspanne
2.51 2.60
Jahresspanne
2.10 8.00
Vorheriger Schlusskurs
2.60
Eröffnung
2.60
Bid
2.51
Ask
2.81
Tief
2.51
Hoch
2.60
Volumen
4
Tagesänderung
-3.46%
Monatsänderung
-10.36%
6-Monatsänderung
-11.93%
Jahresänderung
-48.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K