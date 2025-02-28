Währungen / FATBB
FATBB: FAT Brands Inc - Class B
2.51 USD 0.09 (3.46%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FATBB hat sich für heute um -3.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die FAT Brands Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.51 2.60
Jahresspanne
2.10 8.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.60
- Eröffnung
- 2.60
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Tief
- 2.51
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -3.46%
- Monatsänderung
- -10.36%
- 6-Monatsänderung
- -11.93%
- Jahresänderung
- -48.25%
