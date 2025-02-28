QuotazioniSezioni
FATBB
FATBB: FAT Brands Inc - Class B

2.48 USD 0.03 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FATBB ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.64.

Segui le dinamiche di FAT Brands Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.48 2.64
Intervallo Annuale
2.10 8.00
Chiusura Precedente
2.51
Apertura
2.63
Bid
2.48
Ask
2.78
Minimo
2.48
Massimo
2.64
Volume
8
Variazione giornaliera
-1.20%
Variazione Mensile
-11.43%
Variazione Semestrale
-12.98%
Variazione Annuale
-48.87%
