FATBB: FAT Brands Inc - Class B
2.48 USD 0.03 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FATBB ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di FAT Brands Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.48 2.64
Intervallo Annuale
2.10 8.00
- Chiusura Precedente
- 2.51
- Apertura
- 2.63
- Bid
- 2.48
- Ask
- 2.78
- Minimo
- 2.48
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- -11.43%
- Variazione Semestrale
- -12.98%
- Variazione Annuale
- -48.87%
21 settembre, domenica