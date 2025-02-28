Валюты / FATBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FATBB: FAT Brands Inc - Class B
2.60 USD 0.07 (2.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FATBB за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.60, а максимальная — 2.61.
Следите за динамикой FAT Brands Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.60 2.61
Годовой диапазон
2.10 8.00
- Предыдущее закрытие
- 2.67
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Low
- 2.60
- High
- 2.61
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -2.62%
- Месячное изменение
- -7.14%
- 6-месячное изменение
- -8.77%
- Годовое изменение
- -46.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.