FATBB: FAT Brands Inc - Class B

2.60 USD 0.07 (2.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FATBB за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.60, а максимальная — 2.61.

Дневной диапазон
2.60 2.61
Годовой диапазон
2.10 8.00
Предыдущее закрытие
2.67
Open
2.60
Bid
2.60
Ask
2.90
Low
2.60
High
2.61
Объем
5
Дневное изменение
-2.62%
Месячное изменение
-7.14%
6-месячное изменение
-8.77%
Годовое изменение
-46.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.