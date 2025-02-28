クォートセクション
通貨 / FATBB
FATBB: FAT Brands Inc - Class B

2.51 USD 0.09 (3.46%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FATBBの今日の為替レートは、-3.46%変化しました。日中、通貨は1あたり2.51の安値と2.60の高値で取引されました。

FAT Brands Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.51 2.60
1年のレンジ
2.10 8.00
以前の終値
2.60
始値
2.60
買値
2.51
買値
2.81
安値
2.51
高値
2.60
出来高
4
1日の変化
-3.46%
1ヶ月の変化
-10.36%
6ヶ月の変化
-11.93%
1年の変化
-48.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K