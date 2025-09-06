- Visão do mercado
ETHO: Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
A taxa do ETHO para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.06 e o mais alto foi 63.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ETHO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ETHO hoje?
Hoje Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) está avaliado em 63.06. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 63.53, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ETHO em tempo real.
As ações de Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF está avaliado em 63.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.08% e USD. Monitore os movimentos de ETHO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ETHO?
Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) pelo preço atual 63.06. Ordens geralmente são executadas perto de 63.06 ou 63.36, enquanto 2 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ETHO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ETHO?
Investir em Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF envolve considerar a faixa anual 47.27 - 64.71 e o preço atual 63.06. Muitos comparam 1.91% e 15.62% antes de enviar ordens em 63.06 ou 63.36. Estude as mudanças diárias de preço de ETHO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Etho Climate Leadership U.S. ETF?
O maior preço de Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) no último ano foi 64.71. As ações oscilaram bastante dentro de 47.27 - 64.71, e a comparação com 63.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Etho Climate Leadership U.S. ETF?
O menor preço de Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) no ano foi 47.27. A comparação com o preço atual 63.06 e 47.27 - 64.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ETHO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ETHO?
No passado Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.53 e 7.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.53
- Open
- 63.18
- Bid
- 63.06
- Ask
- 63.36
- Low
- 63.06
- High
- 63.18
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 1.91%
- Mudança de 6 meses
- 15.62%
- Mudança anual
- 7.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8