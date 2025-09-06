CotationsSections
Devises / ETHO
ETHO: Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

63.53 USD 0.25 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ETHO a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.25 et à un maximum de 63.53.

Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ETHO aujourd'hui ?

L'action Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF est cotée à 63.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 63.28 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de ETHO présente ces mises à jour.

L'action Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF verse-t-elle des dividendes ?

Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF est actuellement valorisé à 63.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETHO.

Comment acheter des actions ETHO ?

Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF au cours actuel de 63.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.53 ou de 63.83, le 4 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETHO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ETHO ?

Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.27 - 64.71 et le prix actuel 63.53. Beaucoup comparent 2.67% et 16.48% avant de passer des ordres à 63.53 ou 63.83. Consultez le graphique du cours de ETHO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Etho Climate Leadership U.S. ETF ?

Le cours le plus élevé de Etho Climate Leadership U.S. ETF l'année dernière était 64.71. Au cours de 47.27 - 64.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Etho Climate Leadership U.S. ETF ?

Le cours le plus bas de Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) sur l'année a été 47.27. Sa comparaison avec 63.53 et 47.27 - 64.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETHO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ETHO a-t-elle été divisée ?

Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.28 et 7.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
63.25 63.53
Range Annuel
47.27 64.71
Clôture Précédente
63.28
Ouverture
63.51
Bid
63.53
Ask
63.83
Plus Bas
63.25
Plus Haut
63.53
Volume
4
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
2.67%
Changement à 6 Mois
16.48%
Changement Annuel
7.88%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8