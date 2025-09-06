- Übersicht
ETHO: Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
Der Wechselkurs von ETHO hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.06 bis zu einem Hoch von 63.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ETHO heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) notiert heute bei 63.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.53 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von ETHO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ETHO Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF wird derzeit mit 63.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ETHO zu verfolgen.
Wie kaufe ich ETHO-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) zum aktuellen Kurs von 63.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.06 oder 63.36 platziert, während 2 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ETHO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ETHO-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF müssen die jährliche Spanne 47.27 - 64.71 und der aktuelle Kurs 63.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.91% und 15.62%, bevor sie Orders zu 63.06 oder 63.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ETHO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Etho Climate Leadership U.S. ETF?
Der höchste Kurs von Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) im vergangenen Jahr lag bei 64.71. Innerhalb von 47.27 - 64.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Etho Climate Leadership U.S. ETF?
Der niedrigste Kurs von Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) im Laufe des Jahres betrug 47.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.06 und der Spanne 47.27 - 64.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ETHO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ETHO statt?
Amplify ETF Trust Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.53 und 7.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.53
- Eröffnung
- 63.18
- Bid
- 63.06
- Ask
- 63.36
- Tief
- 63.06
- Hoch
- 63.18
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 1.91%
- 6-Monatsänderung
- 15.62%
- Jahresänderung
- 7.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8