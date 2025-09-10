CotaçõesSeções
Moedas / EQAL
Voltar para Ações

EQAL: Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

51.93 USD 0.02 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EQAL para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.57 e o mais alto foi 51.93.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQAL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EQAL hoje?

Hoje Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) está avaliado em 51.93. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 51.91, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQAL em tempo real.

As ações de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF está avaliado em 51.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.43% e USD. Monitore os movimentos de EQAL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EQAL?

Você pode comprar ações de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) pelo preço atual 51.93. Ordens geralmente são executadas perto de 51.93 ou 52.23, enquanto 37 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQAL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EQAL?

Investir em Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF envolve considerar a faixa anual 40.85 - 52.41 e o preço atual 51.93. Muitos comparam 1.45% e 10.09% antes de enviar ordens em 51.93 ou 52.23. Estude as mudanças diárias de preço de EQAL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?

O maior preço de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) no último ano foi 52.41. As ações oscilaram bastante dentro de 40.85 - 52.41, e a comparação com 51.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?

O menor preço de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) no ano foi 40.85. A comparação com o preço atual 51.93 e 40.85 - 52.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQAL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQAL?

No passado Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.91 e 7.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.57 51.93
Faixa anual
40.85 52.41
Fechamento anterior
51.91
Open
51.81
Bid
51.93
Ask
52.23
Low
51.57
High
51.93
Volume
37
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
1.45%
Mudança de 6 meses
10.09%
Mudança anual
7.43%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8