EQAL: Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Der Wechselkurs von EQAL hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.57 bis zu einem Hoch von 51.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EQAL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EQAL heute?
Die Aktie von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) notiert heute bei 51.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.91 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von EQAL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EQAL Dividenden?
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF wird derzeit mit 51.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQAL zu verfolgen.
Wie kaufe ich EQAL-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) zum aktuellen Kurs von 51.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.93 oder 52.23 platziert, während 37 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQAL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EQAL-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF müssen die jährliche Spanne 40.85 - 52.41 und der aktuelle Kurs 51.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.45% und 10.09%, bevor sie Orders zu 51.93 oder 52.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQAL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) im vergangenen Jahr lag bei 52.41. Innerhalb von 40.85 - 52.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) im Laufe des Jahres betrug 40.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.93 und der Spanne 40.85 - 52.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EQAL statt?
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.91 und 7.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.91
- Eröffnung
- 51.81
- Bid
- 51.93
- Ask
- 52.23
- Tief
- 51.57
- Hoch
- 51.93
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.45%
- 6-Monatsänderung
- 10.09%
- Jahresänderung
- 7.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8