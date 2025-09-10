CotizacionesSecciones
EQAL
EQAL: Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

51.69 USD 0.22 (0.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EQAL de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.57, mientras que el máximo ha alcanzado 51.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EQAL hoy?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) se evalúa hoy en 51.69. El instrumento se negocia dentro de -0.42%; el cierre de ayer ha sido 51.91 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EQAL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF se evalúa actualmente en 51.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.93% y USD. Monitoree los movimientos de EQAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EQAL?

Puede comprar acciones de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) al precio actual de 51.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.69 o 51.99, mientras que 18 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EQAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EQAL?

Invertir en Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.85 - 52.41 y el precio actual 51.69. Muchos comparan 0.98% y 9.58% antes de colocar órdenes en 51.69 o 51.99. Estudie los cambios diarios de precios de EQAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?

El precio más alto de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) en el último año ha sido 52.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.85 - 52.41, una comparación con 51.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?

El precio más bajo de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) para el año ha sido 40.85. La comparación con los actuales 51.69 y 40.85 - 52.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EQAL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EQAL?

En el pasado, Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.91 y 6.93% después de las acciones corporativas.

Rango diario
51.57 51.71
Rango anual
40.85 52.41
Cierres anteriores
51.91
Open
51.64
Bid
51.69
Ask
51.99
Low
51.57
High
51.71
Volumen
18
Cambio diario
-0.42%
Cambio mensual
0.98%
Cambio a 6 meses
9.58%
Cambio anual
6.93%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8