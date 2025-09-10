クォートセクション
通貨 / EQAL
EQAL: Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

51.69 USD 0.22 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EQALの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり51.57の安値と51.71の高値で取引されました。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQAL News

よくあるご質問

EQAL株の現在の価格は？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの株価は本日51.69です。-0.42%内で取引され、前日の終値は51.91、取引量は18に達しました。EQALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの現在の価格は51.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.93%やUSDにも注目します。EQALの動きはライブチャートで確認できます。

EQAL株を買う方法は？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの株は現在51.69で購入可能です。注文は通常51.69または51.99付近で行われ、18や0.10%が市場の動きを示します。EQALの最新情報はライブチャートで確認できます。

EQAL株に投資する方法は？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFへの投資では、年間の値幅40.85 - 52.41と現在の51.69を考慮します。注文は多くの場合51.69や51.99で行われる前に、0.98%や9.58%と比較されます。EQALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの株の最高値は？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの過去1年の最高値は52.41でした。40.85 - 52.41内で株価は大きく変動し、51.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFの株の最低値は？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF(EQAL)の年間最安値は40.85でした。現在の51.69や40.85 - 52.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQALの動きはライブチャートで確認できます。

EQALの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.91、6.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.57 51.71
1年のレンジ
40.85 52.41
以前の終値
51.91
始値
51.64
買値
51.69
買値
51.99
安値
51.57
高値
51.71
出来高
18
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
9.58%
1年の変化
6.93%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8