CotationsSections
Devises / EQAL
Retour à Actions

EQAL: Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

51.91 USD 0.05 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQAL a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.74 et à un maximum de 51.91.

Suivez la dynamique Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQAL Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EQAL aujourd'hui ?

L'action Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF est cotée à 51.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 51.86 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de EQAL présente ces mises à jour.

L'action Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF est actuellement valorisé à 51.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQAL.

Comment acheter des actions EQAL ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF au cours actuel de 51.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.91 ou de 52.21, le 23 et le 0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQAL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EQAL ?

Investir dans Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.85 - 52.41 et le prix actuel 51.91. Beaucoup comparent 1.41% et 10.05% avant de passer des ordres à 51.91 ou 52.21. Consultez le graphique du cours de EQAL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF l'année dernière était 52.41. Au cours de 40.85 - 52.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) sur l'année a été 40.85. Sa comparaison avec 51.91 et 40.85 - 52.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQAL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EQAL a-t-elle été divisée ?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.86 et 7.39% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.74 51.91
Range Annuel
40.85 52.41
Clôture Précédente
51.86
Ouverture
51.74
Bid
51.91
Ask
52.21
Plus Bas
51.74
Plus Haut
51.91
Volume
23
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
1.41%
Changement à 6 Mois
10.05%
Changement Annuel
7.39%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8